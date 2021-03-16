مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1) (0) أتالانتا.. جوووووووول بنزيمة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتالانتا

يستقبل ريال مدريد نظيره أتالانتا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بجولة الإياب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتصر ذهابا بهدف وحيد.

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ق.43 تسديدة خطيرة من الأوكراني مالينوفسكي باليسار تمر بجوار القائم

ق.34 جووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول من صناعة مودريتش بعد خطأ قاتل من الحارس

ق.28 فينيسيوس جونيور يتبادل الكرة بشكل رائع مع بنزيمة ويسدد في جسد المدافع مهدرا التقدم بغرابة

ق.18 أول ظهور هجومي لـ ريال مدريد بانطلاقة فينيسيوس من الجهة اليسرى، لكن عرضيته تمر من فوق بنزيمة ولوكاس فاسكيز

ق.10 سيطرة شبه كلية من أتالانتا

ق.3 تهديد أول من جوسينس بعد عرضية مورييل لكن كورتوا يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتالانتا ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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