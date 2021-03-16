مؤتمر موسيماني: لا نبحث عن أعذار في الأهلي.. كنت واثقا من قدرتنا على الفوز

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن كان واثقا من قدرة فريقه في الفوز على فيتا كلوب وأشاد بلاعبيه عقب الانتصار الكبير.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا في اللقاء".

وتابع "الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه منذ بداية اللقاء".

وواصل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "كنت واثق من قدرتنا على الفوز لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءة والخبرات والقدرات الكبيرة التي تمكنهم من التغلب على الصعوبات".

وشدد موسيماني "لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثية خارج ملعبنا بل قلت ذلك بعد المباراة السابقة بيننا رغم التعادل بهدفين".

وأضاف مدرب الأهلي "كرة القدم تمنح دروسا للجميع ففي القاهرة أتيحت لنا العديد من الفرص وتعادلنا واليوم سنحت لنا فرصا أقل وفزنا بثلاثية".

وتابع "الأهلي يملك جيلا رائعا من اللاعبين وتوجوا بالثلاثية الموسم الماضي بالإضافة للظفر بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

وأتم موسيماني "واجهنا ظروفا صعبة اليوم من درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة والنجيل الصناعي لكننا في الأهلي لا نبحث عن أعذار ونلعب للفوز لذلك دخلنا المباراة من أجل الانتصار فقط وهو ما تحقق في النهاية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر.