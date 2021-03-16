مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. انطلاق الشوط الثاني

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يستضيف طلائع الجيش فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جوووول رائع من عمرو جمال من ركلة حرة

ق14 جووووول فخر الدين بن يوسف يسجل رأسية رائعة بعد خروج خاطئ من محمد بسام

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي طلائع الجيش
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