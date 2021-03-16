مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) وادي دجلة.. الضيوف يهدرون الأول

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة بينما يتذيل دجلة الترتيب برصيد 9 نقاط.

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ق12 كريم محمد يهدر افتتاح التسجيل لوادي دجلة بعد تمريرة رائعة من صلاح أمين

انطلاق المباراة

في الدوري سيراميكا كليوباترا وادي دجلة
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