مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) وادي دجلة.. الضيوف يهدرون الأول
الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 16:58
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة بينما يتذيل دجلة الترتيب برصيد 9 نقاط.
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ق12 كريم محمد يهدر افتتاح التسجيل لوادي دجلة بعد تمريرة رائعة من صلاح أمين
انطلاق المباراة
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