تعرف على تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك ولفرهامبتون، لكن فريقه انتصر مجددا في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 28 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 1-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
كومان: من الجنون احتساب ركلة جزاء ويسكا.. وميسي الأهم في تاريخ برشلونة جوتا: الحياة أهم من كرة القدم.. أتمنى التعافي لـ باتريشيو مدرب ولفرهامبتون: روي باتريشيو استعاد وعيه ليفربول يستعيد انتصاراته في الدوري.. هدف جوتا يهزم ولفرهامبتون

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ديوجو جوتا صاحب الهدف الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ7.5 درجة من عشرة.

توقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 25 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و5 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري.

إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

لن يلعب ليفربول مجددا قبل انتهاء فترة التوقف الدولي مطلع أبريل المقبل.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
خالد جلال: غرامة كبيرة تنتظر محمد عصام بعد وقوفه على الكرة أمام المقاصة 57 دقيقة | الدوري المصري
بنفيكا ومالمو يحسمان مباراتي الذهاب في تمهيدي أبطال أوروبا ساعة | أوروبا
رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنعاقب محمد عصام بعد "الوقوف على الكرة" ساعة | الدوري المصري
ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وكيف يمكن حلها ساعة | الدوري الإنجليزي
سوبر هاتريك بامبو يكتب ما لم يحدث منذ 17 عاما في فوز خماسي لـ البنك الأهلي على المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يعلن تمديد تعاقده مع يورينتي 2 ساعة | أوروبا
كرة طائرة - خبر في الجول.. رضا هيكل ينتقل إلى الدوري البلغاري 2 ساعة | رياضات أخرى
راؤول خيمينيز: نجوت من الموت بمعجزة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المصري: عمر كمال أصبح خارج النادي.. والعراقي يقترب من الزمالك
قد ينال إعجابك