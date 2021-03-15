مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(1) ليفربول.. إصابة باتريشيو
الإثنين، 15 مارس 2021 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول.
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ق 90: إصابة روي باتريشيو وخروجه ونزول الحارس رودي
ق 86: هدف ملغي لصلاح
ق 80: الحارس ينقذ هدف مؤكد من أمام صلاح
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 46: جووووول جوتا والأول
ق 37: عرضية من أرنولد ورأسية من ماني تمر جوار المرمى
ق 13: ساديو ماني يهدر فرصة خطيرة
ق 5: أليسون يتألق أمام سيميدو
انطلاق المباراة