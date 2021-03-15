مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(1) ليفربول.. إصابة باتريشيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

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ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول.

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ق 90: إصابة روي باتريشيو وخروجه ونزول الحارس رودي

ق 86: هدف ملغي لصلاح

ق 80: الحارس ينقذ هدف مؤكد من أمام صلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 46: جووووول جوتا والأول

ق 37: عرضية من أرنولد ورأسية من ماني تمر جوار المرمى

ق 13: ساديو ماني يهدر فرصة خطيرة

ق 5: أليسون يتألق أمام سيميدو

انطلاق المباراة