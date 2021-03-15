مواعيد مباريات الإثنين 15 مارس 2021.. ولفرهامبتون ضد ليفربول والبنك الأهلي يواجه الاتحاد

الإثنين، 15 مارس 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

جواو موتينيو - مينامينو - ليفربول - ولفرهامبتون

يواجه البنك الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويستضيف فريق ولفرهامبتون نظيره ليفربول في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس بريميوم 1 و2".

ويحل ويسكا ضيفا على برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الإثنين من هنا.

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