مدير سيمبا التنفيذي: هذا رد كاف على شكوانا ضد المريخ.. وهذا سبب تطورنا

كشفت باربارا جونزاليس المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلم ناديها بأن شكواه ضد المريخ السوداني، بشأن مشاركة لاعبين موقوفين في مباراتهما، لم تكن مجدية.

وقالت جونزاليس عبر أون تايم سبورتس 2 "كاف أوضح لنا أن لاعبي المريخ السوداني الموقوفين، موقوفين بشكل محلي فقط، ويحق لهما المشاركة ضدنا".

سيمبا التنزاني كان قد شكا المريخ السوداني بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين". (طالع التفاصيل)

وتعادل سيمبا مع المريخ سلبيا في الخرطوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.

وأردفت "لم ننته من إجراء مذكرة التفاهم مع الأهلي، لنستفيد من خبراته الإدارية وكذلك يستفيد الأهلي من خبراتنا في سيمبا. سننهي الأمر عندما سأكون مع الفريق في القاهرة لمواجهة الأهلي".

وكشفت "تطور سيمبا سببه الاستثمار في الفريق، والإدارة الجيدة لها. من الممكن أن يكون لديك كل الأموال في العالم دون إدارة رشيدة فيذهب كل شيء هباء".

وشددت "لا يوجد أي تواصل رسمي من الأهلي بشأن ميكسيون لاعب فريقنا، لكننا جاهزون للمناقشة إذا أتى عرض من الأهلي أو من غيره".

وأكدت "وجود باتريس موتسيبي على رئاسة كاف أمر رائع، فهو شخص متعلم، وأظن أن فترته ستكون رائعة للكرة الإفريقية".

وأتمت "دوري السوبر الإفريقي مبادرة رائعة ستغير وجه الكرة الإفريقية. سيكون تسويقا جيدا للأندية برمتها".