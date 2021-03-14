مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(0) وست هام.. جوووول بالنيران الصديقة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

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ق 53: جوووووول كريج داوسون يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من برونو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: القائم يحرم جرينوود من التسجيل

ق 26: إصابة ماجواير وخروجه لتلقي العلاج ثم العودة إلى الملعب

ق17: وست هام يهدد المرمى

انطلاق المباراة