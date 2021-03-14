مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(0) وست هام.. جوووول بالنيران الصديقة
الأحد، 14 مارس 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــ
ق 53: جوووووول كريج داوسون يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من برونو
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 37: القائم يحرم جرينوود من التسجيل
ق 26: إصابة ماجواير وخروجه لتلقي العلاج ثم العودة إلى الملعب
ق17: وست هام يهدد المرمى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعثة بيراميدز تصل إلى تنزانيا 36 دقيقة | الكونفدرالية