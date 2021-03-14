مباشر دربي لندن - أرسنال (0) (0) توتنام.. انحصار اللعب في وسط الملعب
الأحد، 14 مارس 2021 - 18:18
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال نظيره توتنام على ملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.
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ق30: هدوء وسط حذر من الفريقين
ق23: تسديدة خارج المرمى من توماس بارتي
ق18: خروج سون للإصابة ونزول إريك لاميلا
ق18: توقف اللعب لإصابة سون
ق16: العارضة تمنع الأول لسميث رو وتتعاطف مع توتنام
ق14: تسديدة قوية من جرانيت تشاكا
ق5: سيطرة من أرسنال على مجريات اللقاء وسط تراجع من توتنام
بداية المباراة