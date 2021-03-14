مباشر دربي لندن - أرسنال (0) (0) توتنام.. انحصار اللعب في وسط الملعب

الأحد، 14 مارس 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

أورييه - تشاكا - أرسنال - توتنام

يستضيف أرسنال نظيره توتنام على ملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.

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ق30: هدوء وسط حذر من الفريقين

ق23: تسديدة خارج المرمى من توماس بارتي

ق18: خروج سون للإصابة ونزول إريك لاميلا

ق18: توقف اللعب لإصابة سون

ق16: العارضة تمنع الأول لسميث رو وتتعاطف مع توتنام

ق14: تسديدة قوية من جرانيت تشاكا

ق5: سيطرة من أرسنال على مجريات اللقاء وسط تراجع من توتنام

بداية المباراة

أرسنال توتنام
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