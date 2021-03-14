استراحة في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 14 مارس 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

حسرة لاعبو المقاولون عقب هدف الأهلي الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 30 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، عمر فتحي "سافيولا" يسدد لكن فوق مرمى المحلة.

ق. 9 سعيد حمزة بعد الرجوع لتقنية الفيديو يثبت قراره بعدم احتساب ركلة الجزاء، وإنذار لـ خالد كساب.

ق. 6 خالد كساب يطالب بركلة جزاء لغزل المحلة. والحكم يعود لتقنية الفيديو.

بداية المباراة

في الدوري المقاولون العرب غزل المحلة
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