مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) غزل المحلة.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 14 مارس 2021 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 30 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، عمر فتحي "سافيولا" يسدد لكن فوق مرمى المحلة.
ق. 9 سعيد حمزة بعد الرجوع لتقنية الفيديو يثبت قراره بعدم احتساب ركلة الجزاء، وإنذار لـ خالد كساب.
ق. 6 خالد كساب يطالب بركلة جزاء لغزل المحلة. والحكم يعود لتقنية الفيديو.
بداية المباراة