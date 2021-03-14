قبل مزاملة مصطفى محمد.. بصمات لا تٌنسى لـ راديمال فالكاو

بعد عودته من الإصابة، تزامل فالكاو مع مصطفى محمد أخيرا في جالاتا سراي.

تزامل استمر لدقائق قليلة، قبل أن يٌطرد مصطفى محمد.

وبعد إيقاف لمباراة واحدة، عاد مصطفى محمد لمزاملة فالكاوي أمام قيصري سبور.

بعد المباراة، نشر مصطفى محمد صورة بجانب فالكاو المهاجم التاريخي لـ كولومبيا.

فالكاو سجل هدفا في اللقاء، فيما خرج مصطفى محمد مستبدلا.

وقبل مزاملة مصطفى محمد، لـ فالكاو مسيرة رائعة مليئة بالنجاحات.

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