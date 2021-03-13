مباشر في إنحلترا - ليدز يونايتد (0) (0) تشيلسي.. العارضة تمنع هدفا لكل فريق
السبت، 13 مارس 2021 - 13:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يونايتد وتشيلسي في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 15: تسديدة رائعة من تايلر روبيرتس من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى تشيلسي وترتطم بعارضة ميندي
ق 11: لوك إيلينج يشتت الكرة بشكل خاطئ وتصطدم بزميله ومن ثم العارضة وتضيع فرصة التقدم على تشيلسي.
ق 6: هدف أول في اللقاء لليدز يونايتد ألغى بداعي التسلل على بامفورد.
بداية اللقاء
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