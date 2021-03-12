محمد الشناوي نسر شهر فبراير في الأهلي

فاز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في النادي الأهلي والمعروفة باسم "نسر الشهر" لشهر فبراير 2021.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وسلّم ميشيل يانكون مدرب الحراس جائزة أفضل لاعب لقائد الفريق.

وساهم الشناوي خلال شهر فبراير في فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 والتي أقيمت في قطر.

وشارك الشناوي في 6 مباريات خلال شهر فبراير.

مدرب الحراس ميشيل يانكون يسلم الشناوي جائزة نسر شهر فبراير بالأهلي 🏆🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/nR1GOwJ3mc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 12, 2021

واهتزت شباك الشناوي بـ 4 أهداف تلقاها من بايرن ميونيخ (هدفين) وسيمبا، وطلائع الجيش.

وخرج الشناوي بشباك نظيفة في 3 مباريات أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

إجمالا خاض الشناوي الموسم الجاري 17 مباراة خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة واستقبل 8 أهداف فقط.