محمد الشناوي نسر شهر فبراير في الأهلي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي

فاز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في النادي الأهلي والمعروفة باسم "نسر الشهر" لشهر فبراير 2021.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وسلّم ميشيل يانكون مدرب الحراس جائزة أفضل لاعب لقائد الفريق.

وساهم الشناوي خلال شهر فبراير في فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 والتي أقيمت في قطر.

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وشارك الشناوي في 6 مباريات خلال شهر فبراير.

واهتزت شباك الشناوي بـ 4 أهداف تلقاها من بايرن ميونيخ (هدفين) وسيمبا، وطلائع الجيش.

وخرج الشناوي بشباك نظيفة في 3 مباريات أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

إجمالا خاض الشناوي الموسم الجاري 17 مباراة خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة واستقبل 8 أهداف فقط.

محمد الشناوي الأهلي
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