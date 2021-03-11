في ليلة قد تكون الأخيرة وبأداء مختلف.. زمالك "باتشيكو" يضرب سيراميكا كليوباترا بثنائية

في ليلة قد تكون الأخيرة لـ جايمي باتشيكو مع الزمالك، لعب الأبيض أفضل مباريات الموسم وانتصر على سيراميكا كليوباترا بثنائية

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

المباراة قد تكون الأخيرة لـ جايمي باتشيكو مع الزمالك، في ظل انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للفريق.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ33 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الثامن.

سجل أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما" هدفا الزمالك في الشوط الأول.

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التشكيل

جايمي باتشيكو غير في تشكيل الزمالك للقاء. بدأ بـ أحمد عيد كظهير أيمن لأول مرة هذا الموسم، فيما عاد أوباما لشهر مركز المهاجم الوهمي، ومن خلف بنشرقي، وإمام عاشور، وأحمد سيد "زيزو".

📋أحمد عيد يعود لتشكيل الزمالك ضد سيراميكا وبنشرقي يقود الهجوم #في_الدوري pic.twitter.com/AVc14Y3qvD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 11, 2021

في المقابل بدأ هيثم شعبان بـ صالح جمعة، ومحمد إبراهيم في وسط الملعب، وبـشادي حسين، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

📋صالح جمعة ومحمد إبراهيم وميدو جابر وشادي حسين وأحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي لسيراميكا ضد الزمالك #في_الدوري pic.twitter.com/6u1npzubsG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 11, 2021

وصف المباراة

الزمالك أثبت منذ الدقيقة الأولى إنه بصدد تقديم أداء مغاير لما ظهر عليه في المباريات الأخيرة.

أشرف بنشرقي انفرد في الدقيقة الثانية، وعاد الدفاع وأنقذها من أمامه سريعا.

أحمد عيد أرسل أولى العرضيات في الدقيقة الثالثة، والدفاع أنقذها قبل متابعة أوباما.

وفي الدقيقة الخامسة، جاء الهدف أخيرا. انطلاقة رائعة وتمريرة أروع من فرجاني ساسي إلى بنشرقي الذي يدخل منطقة الجزاء ويسدد في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو الخامس لـ أشرف بنشرقي هذا الموسم في الدوري مع الزمالك.

هجمات متبادلة

هنا بدأ سيراميكا كليوباترا يدخل اللقاء مجددا. شادي حسين كاد يدرك التعادل في الدقيقة السابعة بعد بينية استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ محمود علاء وسدد بجانب القائم بقليل.

في المقابل رد أحمد سيد "زيزو" بعرضية في الدقيقة الـ11، يحولها الدفاع إلى ركنية قبل متابعة بنشرقي.

أوباما راوغ مجددا في الدقيقة الـ15 ومرر إلى زيزو الذي سدد كرة ساقطة مباشرة فوق المرمى بقليل.

وكان الظهور الأول لمحمود عبد الرحيم "جنش" في الدقيقة الـ16 بعد انطلاقة من ميدو جابر على الجهة اليمنى ويسدد لكن جنش يتصدى لها بقدمه.

وعرضية أخرى من فابريس نجا في الدقيقة الـ17 ورأسية من أحمد ياسر ريان بجانب القائم.

قتل المباراة

وسط بوادر ضغط سيراميكا كليوباترا، حسم الزمالك اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ18.

عرضية من أحمد عيد، يمهدها بنشرقي برأسية إلى ساسي الذي استلم ومرر إلى إمام عاشور، وإمام يستلمها ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

الهدف هو الرابع لـ إمام عاشور هذا الموسم، متساويا بالفعل مع أفضل سجلاته التهديفية في 2018/2019 مع حرس الحدود.

الهدف الثاني هدأ من اللقاء، وكانت الخطورة نادرة في باقي دقائق الشوط.

مخالفة لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ26. نفذ بطيئة ويمررها صالح جمعة إلى شادي حسين الذي سدد وتصدى لها جنش إلى ركنية.

أحمد ياسر ريان سدد بقوة أيضا في الدقيقة الـ33، لكن بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين.

الشوط الثاني

هيثم شعبان بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات في تشكيل سيراميكا كليوباترا. شارك شريف دابو بدلا من فابريس نجاه.

والزمالك كاد يٌجهز على اللقاء في الدقيقة الـ53 من ركنية نفذها بنشرقي، وقابلها محمود حمدي "الونش" برأسية بجانب القائم.

سيراميكا كليوباترا لجأ للدكة مجددا في الدقيقة الـ54 ودخول كوامي بونسو بدلا من محمد توني.

وكاد سيراميكا يعود للقاء مجددا في الدقيقة الـ58 بعد انفرام تام لـ أحمد ياسر ريان، لكن جنش خرج من مرماه وتصدى ببراعة.

الزمالك كاد يقتل المباراة تماما حين سجل الثالث في الدقيقة الـ65. انطلاقة من بنشرقي وتميرية إلى عبد الله جمعة الذي يرسل عرضية، يتابعها بنشرقي في المرمى بيسراه مسجلا الثالث.

لكن محمود ناجي حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو، والتي أظهرت وجود مخالفة ضد إمام عاشور على صالح جمعة قبل الهدف، ليٌلغى الهدف.

تبديلات

ثالث تبديلات سيراميكا كليوباترا كانت في الدقيقة الـ74 بدخول أحمد محسن بدلا من صالح جمعة.

في المقابل، كان أولى تبديلات باتشيكو للزمالك بدخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد أشرف "روقا" بدلا من فرجاني ساسي، وأحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ80.

بعد التبديلات كاد شادي حسين مجددا يسجل. سدد وكالعادى تصدى جنش إلى ركنية.

ثم كنت آخر تبديلات سيراميكا كليوباترا بدخول رجب عمران بدلا من ميدو جابر في الدقيقة الـ82.

وبعد الهدف مباشرة انفرد أوباما وفشل في مراوغة عامر عامر، لتصل الكرة إلى بنشرقي الذي سدد في الشباك الجانبية.

محاولات متأخرة

مجددا وصل الزمالك إلى المرمى في الدقيقة الـ85 بعد انطلاقة من شيكابالا، ثم تمريرة إلى أوباما الذي سدد بجانب القائم.

بنشرقي واصل إهدار الفرص في الدقيقة الـ89 بعد بينية رائعة من أوباما، والمغربي راوغ عامر عامر وسدد خارج المرمى.

سيراميكا كليوباترا رد بانفراد لـ أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ90، وسددها فوق جنش، لكن خارج المرمى أيضا.

هنا تدخل باتشيكو مجددا، وشارك أسامة فيصل بالدقيقة الـ90 بدلا من أشرف بنشرقي.

ثم كانت آخر تبديلات الزمالك في الدقيقة الـ92 بدخول حسين فيصل بدلا من أوباما.

سيراميكا كليوباترا أهدر أخطر الفرص في الدقيقة الـ93 بعد عرضية من أحمد محسن، تصدى لها جنش وارتدت إلى شادي حسين الذي تابعها، لكن جنش ارتمى أمامه مجددا وتصدى لها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ33 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الثامن.