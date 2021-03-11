الزمالك يفقد بنشرقي أمام حرس الحدود

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:10

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في سيراميكا كليوباترا

تأكد غياب أشرف بنشرقي الجناح المغربي لنادي الزمالك عن فريقه أمام حرس الحدود.

وتحصل أشرف بنشرقي على بطاقة صفراء خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ليتأكد غيابه أمام حرس الحدود بسبب تراكم الإنذارات.

الزمالك يواجه حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر يوم 14 أبريل المقبل، ولحين موعد المباراة، سيخوض الفريق ثلاث مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويتقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن. مباراة سجل بنشرقي الهدف الأول فيها.

وسجل بنشرقي 5 أهداف هذا الموسم، وصنع ثلاثة آخرين في 16 مباراة خاضهم مع الفريق.

في الدوري كأس مصر الزمالك حرس الحدود بنشرقي
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