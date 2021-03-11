تشكيل أرسنال – أوباميانج يقود الهجوم والنني بديل.. وكوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

لاكازيت - محمد النني - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة أولمبياكوس في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

ويقود بيير إيميريك أوباميانج خط الهجوم.

ويتواجد توماس بارتي وجرانيت تشاكا في خط الوسط.

ويجلس محمد النني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني – جابريال – دافيد لويز – هيكتور بيليرين.

الوسط: تشاكا – بارتي.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – ويليان.

الهجوم: أوباميانج.

وفي الجانب الآخر، يجلس أحمد حسن كوكا على دكة بدلاء أولمبياكوس.

ويأتي تشكيل أولمبياكوس على النحو التالي:

حارس: جوزيه سا.

الدفاع: أوليج ريابكيوك – سوكراتيس باباستاتوبولوس – أوسينيو با – كيني لالا.

الوسط: يان مفيلا – أندريس بوشالاكيس – محمد مادي كامارا.

الهجوم: ماثيو فالبوينا – يوسف العربي – بروما.

محمد النني أحمد حسن كوكا أرسنال أولمبياكوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف رونالد كومان 4 دقيقة | الدوري الإسباني
قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يطلب ترحيل مباراتين في الدوري إلى فترة توقف الأولمبياد ساعة | الدوري المصري
قرعة الكونفدرالية - بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع النهائي.. ومواجهة محتملة أمام الرجاء في المربع الذهبي ساعة | الكونفدرالية
تشكيل الأهلي المتوقع – عودة هاني.. وكهربا أساسي أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
كواترو: الخليفي يحلم بثلاثية ميسي ونيمار ورونالدو في سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة ينفي عبر في الجول إلغاء بطولة دوري 1999 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك