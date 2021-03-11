تشكيل أرسنال – أوباميانج يقود الهجوم والنني بديل.. وكوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة أولمبياكوس في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

ويقود بيير إيميريك أوباميانج خط الهجوم.

ويتواجد توماس بارتي وجرانيت تشاكا في خط الوسط.

ويجلس محمد النني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني – جابريال – دافيد لويز – هيكتور بيليرين.

الوسط: تشاكا – بارتي.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – ويليان.

الهجوم: أوباميانج.

وفي الجانب الآخر، يجلس أحمد حسن كوكا على دكة بدلاء أولمبياكوس.

ويأتي تشكيل أولمبياكوس على النحو التالي:

حارس: جوزيه سا.

الدفاع: أوليج ريابكيوك – سوكراتيس باباستاتوبولوس – أوسينيو با – كيني لالا.

الوسط: يان مفيلا – أندريس بوشالاكيس – محمد مادي كامارا.

الهجوم: ماثيو فالبوينا – يوسف العربي – بروما.