مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) سيراميكا كليوباترا.. أوباما يهدر الثالث

يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

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ق. 85 انطلاقة رائعة من شيكابالا وتمريرة إلى أوباما الذي سدد بجانب القائم.

ق. 80 شيكابالا ومحمد أشرف "روقا" يشاركان بدلا من ساسي وأحمد سيد "زيزو".

الـvar يلغي الثالث بسبب مخالفة على إمام عاشور قبل الهدف.

ق. 65 جووول ثااالث. انطلاقة من بنشرقي وتميرية إلى عبد الله جمعة الذي يرسل عرضية، يتابعها بنشرقي في المرمى بيسراه مسجلا الثالث.

ق. 58 أحمد ياسر ريان ينفرد تماما بالمرمى ويسدد، لكن جنش يتألق ويتصدى لها.

ق. 53 دخول كوامي بونسو بدلا من محمد توني.

ق. 52 ركنية من بنشرقي ورأسية من الونش بجانب القائم.

تبديل مع بداية الشوط الثاني لسيراميكا بدخول شريف دابو بدلا من فابريس نجاه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تصويبة من أحمد ياسر ريان بجانب القائم.

ق. 26 مخالفة لسيراميكا تنفذ بطيئة ويمررها صالح جمعة إلى شادي حسين الذي سدد وتصدى لها جنش إلى ركنية.

ق. 18 جوووول ثاااني للزمالك. عرضية من أحمد عيد، يمهدها بنشرقي برأسية إلى ساسي الذي استلم ومرر إلى إمام عاشور، وإمام يستلمها ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 17 عرضية من فابريس نجا ورأسية من أحمد ياسر ريان بجانب القائم.

ق. 16 انطلاقة من ميدو جابر على الجهة اليمنى ويسدد لكن جنش يتصدى لها بقدمه.

ق. 15 أوباما يراوغ بمهارة ويمرر إلى زيزو الذي سدد كرة ساقطة رائعة فوق المرمى بقليل.

ق. 11 عرضية من زيزو يحولها الدفاع إلى ركنية قبل متابعة بنشرقي.

ق. 7 شادي حسين يهدر التعادل. بينية استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ محمود علاء وسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 5 جووول أووول للزمالك. انطلاقة رائعة وتمريرة أروع من ساسي إلى بنشرقي الذي يدخل منطقة الجزاء ويسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 3 عرضية من أحمد عيد يبعدها الدفاع قبل متابعة أوباما.

ق. 2 انفراد لبنشرقي والدفاع يعود ويبعدها في اللحظة الأخيرة.

انطلاق المباراة