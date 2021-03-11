مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) سيراميكا كليوباترا.. الونش يهدر الثالث

الخميس، 11 مارس 2021 - 19:10

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري الزمالك بنشرقي سيراميكا كليوباترا
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مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) سيراميكا كليوباترا.. الونش يهدر الثالث ساعة | الدوري المصري
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