التشكيل – عودة تيلليس ومارسيال مهاجم وحيد ليونايتد.. وكيسي يقود وسط ميلان

الخميس، 11 مارس 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

مارسيال - برونو - تيلليس - مانشستر يونايتد

عاد أليكس تيلليس الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد للتشكيل الأساسي بدلا من لوك شو في مواجهة ميلان اليوم الخميس.

ويستضيف يونايتد منافسه ميلان في ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

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في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- نيمانيا ماتيتش

في الوسط الهجومي: دانييل جيمس- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: أنتوني مارسيال

فيما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: ديوجو دالوت- سيمون كاير- فيكايو توموري- دافيد كالابريا

في الوسط الدفاعي: - سواليهو ميتي- فرانك كيسي

في الوسط الهجومي: رادي كرونيتش- براهيم دياز- أليكسيس ساليمايكيرس

في الهجوم: رافائيل لياو

مانشستر يونايتد ميلان
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