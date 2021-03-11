السعودية تستضيف مباريات 3 مجموعات لـ دوري أبطال آسيا 2021

الخميس، 11 مارس 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المستضيفة لمواجهات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 40 ناديا لأول مرة في دور المجموعات إذ قُسمت على 10 مجموعات –بواقع 5 مجموعات للشرق و5 للغرب- كل مجموعة تضم 4 فرق.

ويتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن 6 فرق احتلت المركز الثاني إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

أخبار متعلقة
انتهى النحس يا كيم.. جونيور يقود أولسان للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا رسميا - تحديد موعد ومكان إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للغرب.. كلاسيكو بين النصر والأهلي الهلال السعودي يصدر بيانا بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا

وتستضيف السعودية مباريات المجموعات، 1 و3 و4، فيما تستضيف الإمارات مباريات المجموعة الثانية والهند مباريات المجموعة الخامسة.

وتقام مباريات مجموعات غرب آسيا (المنطقة العربية) بين 14 و30 أبريل المقبل، إذ سيخوض كل فريق 6 مباريات في دور المجموعات.

أما في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقررا في الفترة من 21 أبريل إلى 7 مايو، إلى شهري يونيو ويوليو 2021، أخذا بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها فيروس كورونا.

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقا تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وحقق أولسان هيواندي الكوري الجنوبي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2020.

السعودية دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد رئيس النصر السعودي بعد عقوبات اتحاد جدة: نستعد لجولة جديدة بعد زيادة مقاعد آسيا في المونديال.. تعرف على نظام تصفيات نسخة 2026 بعد تكوين منتخب سيدات.. السعودية تطلب استضافة كأس آسيا 2026 الرياضية السعودية: الهلال يرفض التخلي عن إيجالو في أزمته القضائية بعد تراجع سيتين.. فيسنتي مورينو مدربا لـ الشباب السعودي اللقب الخامس.. منتخب اليابان يفوز على كوريا الجنوبية بثلاثية ويتوج بطلا لشرق آسيا تحت أدخنة البركان.. مباراة تستمر بشكل طبيعي في اليابان
أخر الأخبار
48 ساعة حاسمة.. كافاني على أبواب بوكا جونيورز 57 ثاتيه | الكرة الأوروبية
فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني 47 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنبدأ الخطوات القانونية للشكوى بسبب عدم مشاركتنا في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - محمود جابر: لدينا هداف واضح.. ومدرب السعودية: نتطلع لإحراز اللقب الثالث ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (1) - (1) ليفربول.. جووووول صلاح يصنع لنونيز ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح وأليسون أساسيان أمام فولام.. ونونيز على مقاعد البدلاء مجددا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة