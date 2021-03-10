كارتيرون: هذا سر عناقي للاعبي التعاون في لقاء أبها.. ونستعد للقاء القادسية

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون عن سبب عناقه للاعبي فريقه في لقاء أبها بالدوري السعودي اليوم الأربعاء أثناء استبدالهم أو عقب المباراة.

وفاز التعاون على أبها بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري السعودي.

وتحدث كارتيرون لقناة "الرياضية" السعودية عقب المباراة قائلا: "وصلنا اليوم للنقطة 35 وهذه سعادة كبيرة وأصبحنا من الأربعة الأوائل في جدول الترتيب".

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وواصل "ابتعدنا عن مراكز الهبوط وأمنا وضع الفريق وهذا سيكون هاما للمستقبل، والفرحة التي ظهرت علينا لأننا أظهرنا مستوانا الحقيقي".

وعن اللقاء قال: "لعبنا جيدا ونقلنا الكرة كثيرا وطلبت من اللاعبين القيام بذلك لإرهاق لاعبي أبها الذين يتكتلون في الدفاع بشكل كبير".

وأردف "في الشوط الثاني سنحت لنا الفرص واستغللنا الأخطاء الدفاعية وسجلنا هدف الفوز".

وأكمل المدرب الفرنسي "لعبنا منذ يومين ضد الباطن ولكننا لم نكن مؤثرين واليوم كنا أفضل وكنا في يومنا وحينما نكون في يومنا نستطيع الفوز على أي خصم".

وعن مواجهة القادسية المقبلة قال: "نستعد لها بأفضل شكل".

الفوز رفع رصيد التعاون للنقطة الـ35 مرتقيا للمركز الرابع مؤقتا، ولحين لعب الأهلي جدة مع النصر مساء غد الخميس.

كارتيرون التعاون
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