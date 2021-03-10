مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. الحارس يبعد تسديدة أفشة
الأربعاء، 10 مارس 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري.
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ق 56: تسديدة من أفشة والحارس يبعد الكرة
ق 55: إنذار لمحمد هاشم بعد عرقلة محمد شريف أمام منطقة الجزاء
نزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: ضغط أحمر قوي
ق 41: إنذار لمروان الصحراوي
ق 38: هجمية خطيرة من شكري نجيب والكرة تخرج ركنية
ق 32: بطاقة صفراء لحسين الشحات
ق 31: الفيديو يراجع احتمال احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي
ق 14: خطورة من أجايي على المرمى
ق 11: رأسية خطيرة من شكري نجيب تمر جوار الشناوي
ق 9: ركنية خطيرة للإسماعيلي
انطلاق المباراة