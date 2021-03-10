مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. الشوط الثاني ونزول مروان محسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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نزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: ضغط أحمر قوي

ق 41: إنذار لمروان الصحراوي

ق 38: هجمية خطيرة من شكري نجيب والكرة تخرج ركنية

ق 32: بطاقة صفراء لحسين الشحات

ق 31: الفيديو يراجع احتمال احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي

ق 14: خطورة من أجايي على المرمى

ق 11: رأسية خطيرة من شكري نجيب تمر جوار الشناوي

ق 9: ركنية خطيرة للإسماعيلي

انطلاق المباراة