انتهت - الإسماعيلي (0)-(2) الأهلي
الأربعاء، 10 مارس 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد
ق 88: جوووول صلاح محسن والثاني
ق 84: نزول صلاح محسن بدلا من محمد شريف
ق 80: خروج أفشة ونزول ربيعة
ق 77: 4 تغييرات للإسماعيلي بنزول عمر الوحش وشيلونجو وأحمد مدبولي وزياد طارق بدلا من محمد عادل ومحمد الشامي ومحمد حسن وفخر الدين بن يوسف
ق 77: إنذار لبيكهام
ق 72: جووول بدر بانون والأول
ق 69: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد شريف من قبل الحارس محمد مجدي
ق 56: تسديدة من أفشة والحارس يبعد الكرة
ق 55: إنذار لمحمد هاشم بعد عرقلة محمد شريف أمام منطقة الجزاء
نزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: ضغط أحمر قوي
ق 41: إنذار لمروان الصحراوي
ق 38: هجمية خطيرة من شكري نجيب والكرة تخرج ركنية
ق 32: بطاقة صفراء لحسين الشحات
ق 31: الفيديو يراجع احتمال احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي
ق 14: خطورة من أجايي على المرمى
ق 11: رأسية خطيرة من شكري نجيب تمر جوار الشناوي
ق 9: ركنية خطيرة للإسماعيلي
انطلاق المباراة