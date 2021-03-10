انتهت - الإسماعيلي (0)-(2) الأهلي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 88: جوووول صلاح محسن والثاني

ق 84: نزول صلاح محسن بدلا من محمد شريف

ق 80: خروج أفشة ونزول ربيعة

ق 77: 4 تغييرات للإسماعيلي بنزول عمر الوحش وشيلونجو وأحمد مدبولي وزياد طارق بدلا من محمد عادل ومحمد الشامي ومحمد حسن وفخر الدين بن يوسف

ق 77: إنذار لبيكهام

ق 72: جووول بدر بانون والأول

ق 69: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد شريف من قبل الحارس محمد مجدي

ق 56: تسديدة من أفشة والحارس يبعد الكرة

ق 55: إنذار لمحمد هاشم بعد عرقلة محمد شريف أمام منطقة الجزاء

نزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: ضغط أحمر قوي

ق 41: إنذار لمروان الصحراوي

ق 38: هجمية خطيرة من شكري نجيب والكرة تخرج ركنية

ق 32: بطاقة صفراء لحسين الشحات

ق 31: الفيديو يراجع احتمال احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي

ق 14: خطورة من أجايي على المرمى

ق 11: رأسية خطيرة من شكري نجيب تمر جوار الشناوي

ق 9: ركنية خطيرة للإسماعيلي

انطلاق المباراة

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
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