مباشر في الكونفدرالية – بيراميدز (2) - (0) نكانا.. جوووول ثاااان إسلام عيسى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ونكانا التي تقام في الجولة الأولى من الكونفدرالية في ملعب الدفاع الجوي لحساب المجموعة الرابعة.

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ق34: التبديل الأول لبيراميدز بخروج محمود وادي ومشاركة دييجو رولان.

ق30: إصابة قوية لمحمود وادي عقب اصطدامه بقوة بحارس نكانا وتوقف اللعب لخروجه.

ق9: جوووول ثاااان لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووول أول لـ بيراميدز. ركنية نفذها إسلام عيسى وأخطأ الحارس في إبعادها، لتصل إلى محمود وادي الذي يتسلمها ويسجل في المرمى.

انطلاق المباراة.