مباشر في الكونفدرالية – بيراميدز (2) - (0) نكانا.. جوووول ثاااان إسلام عيسى
الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ونكانا التي تقام في الجولة الأولى من الكونفدرالية في ملعب الدفاع الجوي لحساب المجموعة الرابعة.
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ق34: التبديل الأول لبيراميدز بخروج محمود وادي ومشاركة دييجو رولان.
ق30: إصابة قوية لمحمود وادي عقب اصطدامه بقوة بحارس نكانا وتوقف اللعب لخروجه.
ق9: جوووول ثاااان لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق2: جووول أول لـ بيراميدز. ركنية نفذها إسلام عيسى وأخطأ الحارس في إبعادها، لتصل إلى محمود وادي الذي يتسلمها ويسجل في المرمى.
انطلاق المباراة.