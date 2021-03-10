قائمة ميلان – غياب إبراهيموفيتش وهاكان وثيو وريبيتش وبن ناصر أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

ميلان

يواجه ميلان مستضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي دون نجومه الأساسيين في ظل غياب 5 لاعبين.

ويحل ميلان ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

ويغيب زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر وماريو ماندزوكيتش بسبب إصابات عضلية.

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فيما لم يتعاف ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش من الإصابة التي لحقت بهما في مواجهة أودينيزي الأسبوع الماضي بالدوري الإيطالي.

وضمت القائمة الثنائي الهجومي: رافائيل لياو وريكاردو تونين (20 عاما) مهاجم فريق الشباب صاحب الهدفين في دوري البريمافيرا الإيطالية.

وجاءت قائمة ستيفانو بيولي لمواجهة الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما – أنطونيو دوناروما – تشيربيان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – ديوجو دالوت – ماتيو جابيا – بيير كالولو – سيمون كايير – أليساندرو رومانيولي – فيكايو توموري

الوسط: سامو كاستييخو – براهيم دياز – فرانك كيسي – رادي كرونيتش – سوالهيو ميتي – أليكسيس سايليميكرس – ساندرو تونالي

الهجوم: رافائيل لياو – ريكاردو تونين

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