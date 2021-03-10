مصدر مقرب من باتشيكو: المدرب وجهازه لهم 600 ألف دولار لدى الزمالك.. والجزيري ومروان ليسا من اختياره

كشف مصدر مقرب من جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أن المدرب وجهازه لهم 600 ألف دولار لدى النادي الأبيض، يريد الحصول عليهم في حالة رحيله عن تدريبه.

وشرح المصدر لـ FilGoal.com: "عقد باتشيكو ينص على حصوله على شهرين كشرط جزائي حال إنهاء التعاقد، بجانب إنه لم يحصل على راتب آخر 3 أشهر. راتب باتشيكو هو 120 ألف دولار، وبالتالي يُصبح مستحقا للمدرب لدى الزمالك 600 ألف دولار".

وأكد "حتى الآن، لم يبلغ أحد باتشيكو بنية الزمالك إنهاء تعاقده، المدرب يعرف من خلال الإعلام، ولكن يبلغه أحد رسميا".

تفاصيل رحيل مصطفى محمد وضم بديله

وانتقل المصدر للحديث عن مطالب باتشيكو بشأن تعويض مصطفى محمد، الذي أكد المصدر أن المدرب "لم يوافق على رحيله. مصطفى محمد لم يكن يتدرب وباتشيكو أُبلغ بأن اللاعب سيرحل. باتشيكو ليس صاحب قرار رحيل اللاعب".

وأوضح "بالترتيب، باتشيكو طلب ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ثم باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة، ثم جون إيبوكا مهاجم إنبي، ثم محمود وادي مهاجم بيراميدز".

وأكد "باتشيكو طلب ضم واحدا منهم، أو اثنين".

وكشف "الإدارة رفضت ضم باسم مرسي تماما، وقبل انتهاء باب القيد اقترحت الإدارة عليه ضم مروان حمدي، ووافق المدرب بعد إقناع شديد من الإدارة".

وأردف "في نفس اليوم، اقترحت الإدارة على باتشيكو، ضم سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، وهنا قال باتشيكو إن اللاعب لن يشارك إفريقيًا، ولكن الإدارة قالت له إنه سيشارك بعد دور المجموعات".

وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة المديرة للنادي اقتربت من الاتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، للعودة لتدريبه، مع وجود شرط قد يسهل – أو يصعب – ذلك التعاقد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اقتربنا من الاتفاق مع باتريس كارتيرون".

وأوضح المصدر "لدينا معلومة بأن التعاون سيفسخ تعاقده مع كارتيرون اليوم الأربعاء، وحينها لن نضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي".

وكشف "إذا قام التعاون بتلك الخطوة سيكون كارتيرون قريبا جدا من العودة للزمالك".

وأتم "وفي حال اتفقنا مع كارتيرون، سنجلس مع جايمي باتشيكو لمحاولة تخفيض الشرط الجزائي في تعاقده".

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من كارتيرون -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الزمالك تواصل مع وكيل المدرب الفرنسي لمعرفه رأيه في العودة لتدريب الفريق الأبيض مرة أخرى".

وأضاف "التواصل بين الزمالك مع وكيل كارتيرون بدأ للمرة الأولى قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "وعندما تم عرض الأمر على المدرب الفرنسي أبلغ وكيله أن يرد على النادي الأبيض بأن الشرط الجزائي في تعاقده مع التعاون يبلغ مليون دولار، وهذا ما يجب على الزمالك دفعه من أجل إنهاء تعاقده مع النادي السعودي".

وأشار "لكن النادي الأبيض رأى أن هذا المبلغ كبير للغاية، وعاد بعد أيام للتواصل مع وكيل كارتيرون لمعرفة إمكانية تحمل المدرب الفرنسي جزءا من الشرط الجزائي على أن يتحمل الزمالك الجزء الآخر، الأمر الذي رفضه كارتيرون أيضا".

وأكمل "وبعد ذلك توقفت المحادثات بين الزمالك ووكيل كارتيرون".

موقف المدرب

وأتم المصدر تصريحاته "كارتيرون لا يمانع العودة لتدريب الزمالك ولكن بشرط الحصول على راتب أكبر مما كان يحصل عليه في ولايته الأولى مع النادي الأبيض، خاصة أن راتبه الحالي في التعاون أكبر بكثير من راتبه السابق مع القلعة البيضاء".

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو، وقاد الفريق الأبيض للفوز ببطولتي السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك قبل أيام من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

ولعب كارتيرون 26 مباراة مع فريقه الحالي التعاون، فاز في 10 وتعادل 8 وخسر 8، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية هناك، ويواجه أبها اليوم الأربعاء.

وخسر الزمالك المباراة الأخيرة له في دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الحالي جايمي باتشيكو أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ولم يحقق الأبيض سوى فوز واحد خلال آخر 5 مباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.