مباراة سيتي ومونشنجلادباخ لن تقام في ملعب الاتحاد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مواجهة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية، بدلا من ملعب الاتحاد معقل سيتي.

الملعب نفسه احتضن مباراة الذهاب بين الفريقين، وذلك لقيود السفر بين الدول الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: "نود أن نشكر سيتي ومونشنجلادباخ لتعاونهم، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم لمساندتهم".

وتُلعب المباراة في موعدها الطبيعي يوم الثلاثاء المقبل.

وتطبق قاعدة الهدف خارج الملعب بشكل طبيعي، ففريق سيتي سيكون المستضيف، ومونشنجلادباخ هو الضيف

وكانت ألمانيا قد حظرت المسافرين من عدة دول، منها المملكة المتحدة، ضمن إجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا، مما تسبب في نقل لقاء الذهاب بسبب تعذر سفر سيتي من إنجلترا إلى ألمانيا لخوض المباراة.

لقاء الذهاب انتهى بفوز سيتي 2-0.

ثنائية سيتي سجلها بيرناردو سيلفا وجبرييل جيسوس.