مباشر ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (1) بورتو.. جوووول أول للفريق البرتغالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وبورتو التي تقام في ملعب أليانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ق27: ماذا أهدر موراتا؟ اللاعب الإسباني يتسلم الكرة في منقطة الجزاء ويسدد في جسد حارس بورتو.

ق25: تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف محقق لبورتو من تسديدة من أوتافيو.

ق19: جووووول سيرجيو أوليفيرا يسجل الهدف الأول لبورتو.

ق17: ركلة جزاء لبورتو بعد عرقلة مهدي طاريمي من قبل ديميرال.

ق6: يا رباااااااه مهدي طاريمي يسدد لكن تشيزني تصدى له وارتدت الكرة ليحولها اللاعب الإيراني برأسية قوية ترتطم في العارضة وتذهب لركلة مرمى.

ق3: يا رباااه فرصة خطيرة جدا مع بداية اللقاء، رأسية قوية من موراتا يتصدى لها حارس بورتو.

انطلاق المباراة.