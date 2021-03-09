مباشر ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (1) بورتو.. جوووول أول للفريق البرتغالي
الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وبورتو التي تقام في ملعب أليانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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ق27: ماذا أهدر موراتا؟ اللاعب الإسباني يتسلم الكرة في منقطة الجزاء ويسدد في جسد حارس بورتو.
ق25: تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف محقق لبورتو من تسديدة من أوتافيو.
ق19: جووووول سيرجيو أوليفيرا يسجل الهدف الأول لبورتو.
ق17: ركلة جزاء لبورتو بعد عرقلة مهدي طاريمي من قبل ديميرال.
ق6: يا رباااااااه مهدي طاريمي يسدد لكن تشيزني تصدى له وارتدت الكرة ليحولها اللاعب الإيراني برأسية قوية ترتطم في العارضة وتذهب لركلة مرمى.
ق3: يا رباااه فرصة خطيرة جدا مع بداية اللقاء، رأسية قوية من موراتا يتصدى لها حارس بورتو.
انطلاق المباراة.