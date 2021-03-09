مباشر ليلة الأبطال - بوروسيا دورتموند (0) (0) إشبيلية.. سوسو يهدر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

دورتموند - إشبيلية

يستقبل بوروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية الإسباني في ملعب سيجنال إيدونا بارك بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق.24 حصار رهيب من إشبيلية لـ دورتموند.. الفريق الألماني يعاني في إكمال تمريرتين متتاليتين

ق.21 بطاقة صفراء لـ ماتيو موري لاعب دورتموند بعد تدخل عنيف على مواطنه أوسكار رودريجيز

ق.18 فرصة خطيرة لـ إِشبيلية! انطلاقة رائعة من أوكامبوس وتسديدة يمينية من سوسو تمر بجوار القائم بقليل

ق.10 سيطرة كاملة لـ إشبيلية وضغط شديد على مرمى دورتموند

ق.3 تسديدة صاروخية من أوكامبوس يتصدى لها مارفين هيتس بذراع واحد

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليلة الأبطال
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