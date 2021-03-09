تشكيل ليلة الأبطال – رونالدو وموراتا يهاجمان بورتو.. وبونوتشي يعود لدفاع يوفنتوس

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد ويعمل على تحقيق العودة في تورينو للعبور إلى ربع النهائي.

واعتمد بيرلو على طريقة 4-4-2 مع عودة كريستيانو رونالدو للتشكيل الأساسي إلى جوار ألفارو موراتا.

كما عاد ليوناردو بونوتشي لعمق الدفاع بجوار التركي مريح دميرال.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – مريح دميرال – أليكس ساندرو

الوسط: فيديريكو كييزا – أرتور ميلو – أدريان رابيو – آرون رامسي

الهجوم: ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو

تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: أجوستين مارتشيسين

الدفاع: ويلسون مانافا – تشانسل مبيمبا – بيبي – زايدو سانوسي

الوسط: سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – أوتافيو – خيسوس كورونا

الهجوم: مهدي طارمي – موسى ماريجا