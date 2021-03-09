تشكيل ليلة الأبطال – رونالدو وموراتا يهاجمان بورتو.. وبونوتشي يعود لدفاع يوفنتوس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد ويعمل على تحقيق العودة في تورينو للعبور إلى ربع النهائي.

واعتمد بيرلو على طريقة 4-4-2 مع عودة كريستيانو رونالدو للتشكيل الأساسي إلى جوار ألفارو موراتا.

كما عاد ليوناردو بونوتشي لعمق الدفاع بجوار التركي مريح دميرال.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – مريح دميرال – أليكس ساندرو

الوسط: فيديريكو كييزا – أرتور ميلو – أدريان رابيو – آرون رامسي

الهجوم: ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو

تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: أجوستين مارتشيسين

الدفاع: ويلسون مانافا – تشانسل مبيمبا – بيبي – زايدو سانوسي

الوسط: سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – أوتافيو – خيسوس كورونا

الهجوم: مهدي طارمي – موسى ماريجا

يوفنتوس ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي (0)-(0) قونيا سبور.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | المحترفون
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور ساعة | أوروبا
الاتحاد الجزائري: سيتم التنسيق بين بلماضي وبوقرة لاختيار المشاركين في كأس العرب 2 ساعة | إفريقيا
كوبا ليبرتادوريس - 4 انتصارات برازيلية.. وتيفيز يتفوق على ريكلمي بهدف في سانتوس 2 ساعة | أمريكا
فيرمينو عن تراجع مستواه: لا أعرف حقا ماذا حدث لي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جديد موقف المصابين في الأهلي.. "لاعب جديد جاهز لمواجهة الجونة" 3 ساعة | الدوري المصري
زيدان: أتمنى لحاق راموس بلقاء الإياب ضد تشيلسي 3 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: طلبنا من اتحاد الكرة إعادة النظر في جدول الدوري ولم يرد علينا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك