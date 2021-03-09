هامسيك لا يستبعد العودة إلى نابولي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

هامسيك

لا يستبعد ماريك هامسيك قائد نابولي السابق العودة مرة أخرى إلى الفريق رغم انتقاله إلى الدوري السويدي.

ماريك هامشيك

النادي : داليان ييفانج

وتم تقديم هامسيك لاعبا في نادي جوتيبورج السويدي بعد نهاية مشواره في الدوري الصيني.

ودفعت عودة الدولي السلوفاكي إلى أوروبا مجددا العديد من مشجعي نابولي إلى مطالبته بالعودة إلى الفريق من جديد.

أخبار متعلقة
سيناريو أزمة نابولي ويوفنتوس يتكرر.. السلطات الصحية ترفض سفر تورينو لمواجهة لاتسيو بعد إعلان خطئه.. نابولي يُحمل أورساتو خسارة الدوري الإيطالي 2018 توتوسبورت: نابولي يفكر في عودة ساري مدرب غرناطة: حققنا ما لم يفعله النادي خلال 90 عاما.. أجرينا تدريب بقاء وحشي ضد نابولي

وقال هامسيك في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "لا أقل لا ولن أغلق هذا الباب أبدا، لأنني لعبت طوال مسيرتي تقريبا هناك".

ويرتبط هامسيك بتعاقد مع فريق جوتيبورج السويدي حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتابع هامسيك "نابولي لديه مكانة خاصة في قلبي، هو بيتي الثاني وبالطبع ربما يكون أحد الفرص".

وأوضح "لكنني في الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي وأركز فقط مع فريقي الجديد".

وخاض هامسيك 520 مباراة مع نابولي طوال مسيرته قبل أن ينتقل إلى نادي داليان في الدوري الصيني في فبراير 2019.

واختتم تصريحاته "جوتيبورج هو النادي الوحيد الذي كان مهتما جدا بي الفترة الأخيرة وكانوا جادين للغاية ولم أكن أفكر في شيء أخر".

نابولي هامسيك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: الإمبراطور تريم يفكر في الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا 4 دقيقة | المحترفون
سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي 10 دقيقة | الدوري المصري
هامسيك لا يستبعد العودة إلى نابولي 13 دقيقة | أوروبا
دانيلو: رونالدو يمكنه الاستمرار في الملاعب طالما يشاء 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر أروابارينا: نكانا فريق خبير إفريقيًا ومواجهته لن تكون سهلة 19 دقيقة | الكونفدرالية
غياب ثنائي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. شعبان ينقذ تسديدة رائعة من عمار ساعة | الدوري المصري
مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك