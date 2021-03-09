مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. شعبان ينقذ تسديدة رائعة من عمار

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة على ملعب الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق، بينما المحلة في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة بنفس عدد المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

ق34 إنقاذ رائعة من عمار حمدي يحولها عمرو شعبان إلى ركنية

ق22 محمد صبحي يستكمل اللقاء

ق20 محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد يسقط مصابا للمرة الثانية

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: الإمبراطور تريم يفكر في الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا 4 دقيقة | المحترفون
سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي 10 دقيقة | الدوري المصري
هامسيك لا يستبعد العودة إلى نابولي 13 دقيقة | أوروبا
دانيلو: رونالدو يمكنه الاستمرار في الملاعب طالما يشاء 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر أروابارينا: نكانا فريق خبير إفريقيًا ومواجهته لن تكون سهلة 19 دقيقة | الكونفدرالية
غياب ثنائي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. شعبان ينقذ تسديدة رائعة من عمار ساعة | الدوري المصري
مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك