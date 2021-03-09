مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. شعبان ينقذ تسديدة رائعة من عمار
الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:45
كتب : FilGoal
يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة على ملعب الإسكندرية.
ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق، بينما المحلة في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة بنفس عدد المباريات.
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ق34 إنقاذ رائعة من عمار حمدي يحولها عمرو شعبان إلى ركنية
ق22 محمد صبحي يستكمل اللقاء
ق20 محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد يسقط مصابا للمرة الثانية
انطلاق المباراة
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