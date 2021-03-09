مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. شعبان ينقذ تسديدة رائعة من عمار

يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة على ملعب الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق، بينما المحلة في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة بنفس عدد المباريات.

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انطلاق المباراة