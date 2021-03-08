مباشر NBA مباراة كل النجوم - ليبرون (0)-(0) دورانت.. الاستعداد للربع الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لفاعليات مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتقام جميع الفاعليات في ليلة واحدة بداية من تحدي المهارات ثم تحدي الرميات الثلاثية، وبعد ذلك مباراة كل النجوم بين فريقي ليبرون جيمس وكيفين دورانت.

وبين شوطي المباراة يقام تحدي الضربات الساحقة "سلام دانك".

المباراة تقام في صالة ستيت فارم أرينا الخاصة بفريق أتلانتا هوكس، ولن يشارك كيفين دوارنت نجم بروكلين نيتس للإصابة.

وفي الساعات القليلة الماضية تم استبعاد جويل إمبيد من فريق دورانت وبين سيمونز من فريق ليبرون بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا في فريقهما فيلاديلفيا سيفنتي سيكسرز.

كما تم استبعاد دفين بوكر نجم فينيكس صنز بسبب الإصابة واستدعاء مايك كونلي نجم يوتا جاز بدلا منه.

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انطلاق الربع الثالث من المباراة

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أنفيرني سايمونس يفوز بلقب تحدي الضربات الساحقة بعد هذه اللعبة

تحدي السلام دانك بارت 3 , المتسابق الثاني 🔥🔥🔥🔥🔥 فاااااااااااز pic.twitter.com/ZhFTxFl2pd — FAHAD NBA! (@NBAF24) March 8, 2021

أوبي توبين - نيويورك نيكس .. 46 نقطة

تحدي السلام دانك بارت 2 , المتسابق الثاني 🔥🔥🔥🔥🔥 اخذ 49 من 50 pic.twitter.com/WyRor0zqVG — FAHAD NBA! (@NBAF24) March 8, 2021

أنفيرني سايمونس – بورتلاند ترايل بلايزرز.. 49 نقطة

انطلاق الجولة الثانية من تحدي الضربات الساحقة

أوبي توبين - نيويورك نيكس .. 48 نقطة

تحدي السلام دانك , المتسابق الثاني 🔥🔥 pic.twitter.com/Q4PubP7hAa — FAHAD NBA! (@NBAF24) March 8, 2021

أنفيرني سايمونس – بورتلاند ترايل بلايزرز .. 46 نقطة

تحدي السلام دانك , المتسابق الثالث 😱😱😱🔥🔥 pic.twitter.com/ScgRMkujT6 — FAHAD NBA! (@NBAF24) March 8, 2021

كاسيوس ستانلي – إنديانا بيسرز 44 نقطة

تحدي بين الشوطين هذا الأول 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oLOZnqbLh9 — FAHAD NBA! (@NBAF24) March 8, 2021

انطلاق تحدي الضربات الساحقة الجولة الأولى بين كل من

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نهاية الربع الثاني بتفوق فريق ليبرون جيمس 60 - 41 على فريق كيفين دورانت

ق 1: تسديدة من منتصف الملعب من داميان ليلارد

ق 1: كيري يسجل من منتصف الملعب للمرة الثالثة

ق 2: أووووووووه كيري يسجل ضربة ساحقة

Is it too late to get Steph in the Dunk Contest ⁉️#NBAAllStar pic.twitter.com/2nKkA7ouOr — Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2021

ق 4: ثلاثية من بعييييييييييييد من ستيف كيري

ليبرون يحطم السلة

ق 6: التفوق لا يزال لفريق كيفين دورانت 24-20

ق 8: جايسون تايتوم يتألق ويسجل الكثير من النقاط لفريق دورانت

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق فريق ليبرون جيمس بنتيجة 40-39 على فريق كيفين دورانت

Tatum finding Zion for the OOP! 💥 pic.twitter.com/y1LbLXNwgK — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

ق 3: كيري يواصل التألق ويصل للنقطة رقم 12

ق 5: هاردن من فريق دورانت يعادل النتيجة 23-23

ق 6: تفوق من فريق ليبرون جيمس 23-20 على فريق كيفين دورانت

This no-look from Steph 😱 pic.twitter.com/Oke8HFp2re — Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2021

انطلاق المباراة

فريق ليبرون جيمس - الخماسي الأساسي

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

ستيف كيري – جولدن ستيت واريورز

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

لوكا دونشيتش – دالاس مافريكس

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

الاحتياطي

داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز) - جيلين براون (بوسطن سيلتيكس)

بول جورج (لوس أنجلوس كليبرز) - رودي جوبير (يوتا جاز)

كريس بول – فينيكس صنز - دومانتس سابونس (إنديانا بيسرز)

فريق كيفين دورانت - الخماسي الأساسي

برادلي بيل – واشنطن ويزاردز

كايري إيرفينج – بروكلين نيتس

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس

زايون ويليامسون - نيو أورليانز بيليكانز

الاحتياطي

جيمس هاردن (بروكلين نيتس) - زاك لافين (شيكاغو بولز)

دونفان ميتشيل (يوتا جاز) - جوليوس رندل (نيويورك نيكس)

مايك كونلي (يوتا جاز) - نيكولا فوتشفيتش (أورلاندو ماجيك)

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ستيف كيري بطل تحدي الثلاثيات

جايسون تايتوم: 17 نقطة

مايك كونلي: 27 نقطة

ستيف كيري: 28 نقطة

انطلاق الجولة الثانية والنهائية من تحدي الثلاثيات

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انطلاق تحدي الثلاثيات - الجولة الأولى

جيلين براون - بوسطن سيلتيكس : 17 نقطة

جايسون تايتوم - بوسطن سيلتيكس: 25 نقطة

زاك لافين - شيكاغو بولز: 22 نقطة

مايك كونلي - يوتا جاز: 26 نقطة

دونفان ميتشيل - يوتا جاز: 22 نقطة

ستيف كيري - جولدن ستيت واريورز: 32 نقطة

CURRY FLURRY@StephenCurry30 drops 31 points in Round 1 of the 3-Point Contest ☔️ pic.twitter.com/DrinkCauqU — Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2021

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ستيف كيري

ليبرون جيمس

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البداية مع تحدي المهارات ويشارك فيه كل من:

كريس بول (فينيكس صنز)

لوكا دونشيتش (دالاس مافريكس)

نيكولا فوسيفيتش (أورلاندو ماجيك)

دومانتس سابونس (إنديانا بيسرز)

روبرت كونفينجتون (بورتلاند ترايل بلايزرز)

جوليس راندل - (نيويورك نيكس)

دومانتس سابونس - إنديانا بيسرز

الجولة الأولى من تحدي المهارات

دومانتس سابونس × جوليس راندل.. فوز فوز دومانتس سابونس

روبرت كونفينجتون × نيكولا فوسيفيتش.. فوز نيكولا فوسيفيتش

الجولة الثانية من تحدي المهارات

دومانتس سابونس × لوكا دونشيتش.. فوز دومانتس سابونس

نيكولا فوسيفيتش × كريس بول.. فوز نيكولا فوسيفيتش

الجولة النهائية بين نيكولا فوسيفيتش × دومانتس سابونس

دومانتس سابونس يفوز بلقب تحدي المهارات

جيمس هاردن

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بث مباشر للمباراة