في حضور المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون

السبت، 06 مارس 2021 - 22:10

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي ضد ولفرهامبتون

شارك أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في التعادل أستون فيلا مع ولفرهامبتون.

وتعادل أستون فيلا ولفرهامبتون دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 40 ليحتل المركز التاسع بعد 26 مباراة.

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أما ولفرهامبتون فوصل للنقطة 35 ليحتل المركز الثاني عشر لكن من 28 لقاء.

وأكمل المحمدي المباراة حتى نهايتها، لتعد المشاركة هي الرابعة له على التوالي بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم ليرتفع رصيده لـ10 مباريات في الدوري.

بينما شارك تريزيجيه للمرة الأولى بشكل أساسي مع الفريق منذ مباراة وست هام في الجولة 10. إذ غاب بعدها في 7 مباريات للإصابة، قبل أن يعود ويشارك في 7 مباريات كبديل مع جلوسه على دكة البدلاء في مباراتين.

وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 78 تاركا مكانه لـ كينان ديفيز.

ويلعب أستون فيلا ضد إيفرتون في الجولة المقبلة، بينما يلعب ولفرهامبتون ضد ليفربول.

محمود حسن تريزيجيه أحمد المحمدي أستون فيلا
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