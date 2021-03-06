استراحة في إسبانيا - أوساسونا (0)-(1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 06 مارس 2021 - 22:04

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف خوردي ألبا في أوساسونا

في إسبانيا برشلونة أوساسونا
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