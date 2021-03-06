بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تعلن بدء انعقاد دائم لدراسة أحوال فريق الكرة

كشف اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الدخول في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي.

الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن اللجنة تدرس الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وبالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.

وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم 16 مارس على استاد القاهرة في الجولة الرابعة.