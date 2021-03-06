بأهداف رمضان وحمادة.. بيراميدز يفوز على أسوان ويرتقي للمركز الثاني

فاز بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي أٌقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة 15 للدوري المصري.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 7 عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 83.

الانتصار رفع رصيد بيراميدز للنقطة 25 من 15 مباراة ليرتقى للمركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ30 نقطة من 13 مباراة.

ويتفوق بيراميدز بنقطة على الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات.

فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 ليحتل المركز الثاني عشر.

التشكيل

دفع رودلفو أروابارينا بـ رمضان صبحي مع محمود وادي ودييجو رولان في خط هجوم بيراميدز مع تواجد أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

فيما اعتمد علاء عبد العال على ثلاثي في دفاع أسوان مكون من السيد فريد ومحمد جابر ومحمود شبانة، مع وجود أحمد الألفي وأشرف مجدي في المقدمة.

📋رمضان صبحي ووادي ودييجو رولان يقودون هجوم بيراميدز ضد أسوان #في_الدوري pic.twitter.com/4DFyiPQRcK — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 6, 2021

وصف المباراة

بداية نارية

لم ننتظر سوى دقيقتين لكي نشاهد أولى الفرص في المباراة، والتي كانت من نصيب أسوان.

عمرو الحلواني أرسل كرة عرضية بدقة رائعة على رأس أشرف مجدي الذي حولها في المرمى لكن شريف إكرامي تألق وأبعدها لركنية.

بعدها بدأ بيراميدز في السيطرة على الكرة.

ولعب دييجو رولان كرة رأسية تحولت لركنية، لكن قبل تنفيذها عاد أحمد العدوى حكم اللقاء لحكم الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعدما اصطدمت الكرة بيد عبد العزيز موسى.

وسدد رمضان صبحي ركلة الجزاء بنجاح بعدما وضعها على يمين عمر رضوان الذي ذهب للزاوية اليسرى.

وأصيب أحمد فتحي بعد الهدف وتوقفت المباراة لعلاجه.

بعدها أجرى علاء عبد العال تغييرا بخروج أشرف مجدي ونزول أحمد الصغيري.

وكاد رولان أن يضيف الهدف الثاني لبيراميدز بعدما استقبل تمريرة رمضان صبحي الأرضية على حدود منطقة الجزاء لكن عمر رضوان تألق وأنقذ الكرة لينتهي الشوط الأول.

تغييرات بسبب الإصابة

مع بداية الشوط الثاني غادر أحمد فتحي الذي أصيب في الشوط الأول ليلعب عمر جابر بدلا منه.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع بداية الشوط، قبل أن يسدد الألفى كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأصيب أحمد سامي مدافع بيراميدز وغادر الملعب ليشارك محمود حمادة.

سيطرة وفاعلية

سيطر بيراميدز على الكرة وهدد مرمى أسوان أكثر من مرمى.

محمد حمدي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر افتقدت للدقة.

وبعدها أجرى عبد العال تغييرين دفعة واحدة وسحب هيثم الفيل والألفى ودفع بـ حمزة مجدي وعمر الداحي.

وسدد رولان كرة رائعة تصدى لها القائم الأيمن لمرمى أسوان.

ووتوغل رمضان صبحي من الجانب الأيسر ورواغ ثنائي من أسوان ومرر لكن تمريرته لم تصل لأي زميل له.

ثم دفع أروابارينا بإريك تراوري بدلا من دييجو رولان.

وأرسل أحمد سالم صافي كرة عرضية لعبها حمزة مجدي لتصطدم بعلي جبر وتعود له ليسدد مجددا لكن إكرامي تصدى لها.

ومن ركنية نفذها إسلام عيسى سجل محمود حمادة الهدف الثاني بعدما وضع الكرة برأسه بطريقة رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى عمر رضوان.

وكاد محمود وادي أن يُضيف الهدف الثالث من عرضية لرمضان صبحي لكن رأسيته ذهبت أعلى العارضة.

وأنقذ عمر رضوان رأسية إريك تراوري برد فعل سريع ليمنعه من تسجيل الثالث، قبل أن يبعد دفاع أسوان تسديدة رمضان صبحي.

ونفذ عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدا عن القائم الأيسر لمرمى إكرامي لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز ووصوله للنقطة 25.

ويلعب بيراميدز في الجولة المقبلة ضد مصر للمقاصة بينما يلعب أسوان ضد سموحة.