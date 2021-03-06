انتهت في الدوري - أسوان (0) (2) بيراميدز.. فوز كتيبة أروابارينا

السبت، 06 مارس 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

بيراميدز - أسوان

يستضيف أسوان نظيره بيراميدز على ملعب المقاولون العرب في الجولة 15 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق83: محمود حمادة يسجل الثاني برأسية رائعة

ق64: القائم الأيمن يمنع دييجو رولان من تسجيل الهدف الثاني

ق53: خروج أحمد سامي للإصابة ونزول محمود حمادة

ق52: إصابة أحمد سامي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24: عمر رضوان يُنقذ إنفرادا لـ دييجو رولان

ق17: أسوان يبحث عن تسجيل هدف التعادل

ق7: رمضان صبحي يسجل الأول من ركلة جزاء

ق5: الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد الرجوع للفار بعد لمسة يد على عبد العزيز موسى

ق2: شريف إكرامي يتصدى لأولى فرص اللقاء

بداية المباراة

بيراميدز
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