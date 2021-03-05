سيموني إنزاجي: مباراة يوفنتوس تأتي في موعدها.. علينا خوض لقاء مثالي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

تحدث سيموني إنزاجي المدير الفني لـ لاتسيو عن مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "اعتقد أن مباراة الغد تأتي في موعدها، لدينا مشاكل مثل يوفنتوس".

وتابع "المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لجدول الترتيب، وهذا مهم للغاية، فهي تأتي بعد الخسارة غير المتوقعة أمام بولونيا".

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وأضاف "نعرف أنه علينا أن نلعب مباراة مثالية".

وعن إمكانية إجراء تغييرات فنية قبل اللقاء: "نبحث عن بعض البدائل، لدينا أهداف صعبة في ظل غياب شتيفان رادو وفيليبي لويز ومانويل لازاري".

وأكمل "سأقرر خلال 24 ساعة، لأننا سنخوض حصة تدريبية خفيفة غدا".

وتحدث عن شعور تشيرو إيموبيلي بعدما أهدر ركلة جزاء أمام بولونيا قائلا: "شعر بالآسف الشديد، أحس بالذنب عندما أهدر ركلة جزاء، آراه يعمل بأفضل طريقة ممكنة، مثل الجميع".

إيموبيلي هداف الموسم الماضي سجل 14 هدفا الموسم الجاري بفارق 6 أهداف عن كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي.

ويحتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الثالث.

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