قائمة الأهلي – استمرار غياب معلول وسليمان أمام فيتا كلوب.. وعودة الشحات

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:28

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش

يستمر غياب علي معلول الظهير التونسي للنادي الأهلي عن الفريق أمام فيتا كلوب، فيما يغيب أكرم توفيق أيضا عن القائمة.

أعلن بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فيتا كلوب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت استمرار غياب علي معلول، ووليد سليمان، وصلاح محسن للإصابة، فيما عاد حسين الشحات بعد انتهاء فترة إيقافه الإفريقية.

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ويغيب أكرم توفيق أيضا عن القائمة بأمر من الجهاز الفني.

محمود عبد المنعم "كهربا" يغيب عن قائمة الـ19 لاعبا أيضا، كتطبيق لقرار إيقافه من قبل النادي لمدة شهر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.

في إفريقيا الأهلي علي معلول فيتا كلوب
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