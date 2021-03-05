انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (2)-(0) الإنتاج الحربي.. فوز زعيم الثغر

الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

تابع مباشرة مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين.

ق. 91 تصويبة جديدة من خالد الغندور في القائم الأيسر.

ق. 73 جووول ثاااني للاتحاد. تصويبة من الغندور تصدى لها عصام الغندور وارتدت إلى رزاق سيسيه الذي سدد مجددا لترتطم الكرة بمعاذ الحناوي مدافع الإنتاج وتسكن الشباك.

ق. 69 أوووه الحظ يعاند الاتحاد مجددا. بينية رائعة من روماريو ويليامز إلى خالد الغندور الذي ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد في القائم الأيسر، ويبعدها الدفاع.

ق. 64 ضغط رائع من إيمانويل أوكوي يستخلص به الكرة وتصل إلى رزاق سيسيه الذي يسدد من على حدود منطقة الجزاء، لكن في القائم الأيمن لـ الغندور.

ق. 49 السيد سالم ينفذ مخالفة ويقذها الغندور إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جووول أول للاتحاد السكندري. مخالفة نفذها السيد سالم، وقابلها روماريو ويليامز برأسية في المرمى.

ق. 16 أوووه طرد مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي للإنذار الثاني بعد مرفق في وجه أحمد نبيل "مانجا".

ق. 10 محمد عصام الغندور يتألق ويتصدى لرأسية روماريو ويليامز.

بداية المباراة

الاتحاد الإنتاج الحربي الدوري المصري
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