سلبية مسحة الأهلي استعدادا لـ فيتا كلوب

الجمعة، 05 مارس 2021 - 15:18

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مران الأهلي

أعلن الأهلي سلبية مسحة الفريق استعدادا لمواجهة ضيفه فيتا كلوب يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق فيتا في تمام الساعة 9 مساء على ملعب القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مثل فيتا كلوب الوصيف والذي يتفوق عن الأول بفارق الأهداف.

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بينما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 6 نقاط ويتذيل المريخ السوداني المجموعة بلا رصيد.

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثية دون رد ثم خسر في تنزانيا بهدف ضد سيمبا.

ويدافع الأهلي عن لقبه بعدما توج بدوري الأبطال في 2020 للمرة التاسعة في تاريخه.

الأهلي
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