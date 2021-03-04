بدلا من صدقي.. الهلال يتعاقد مع مساعد مورينيو السابق

الخميس، 04 مارس 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

مورينيو مع ريكاردو فورموسينيو في توتنام

تعاقد نادي الهلال أم درمان مع ريكاردو فورموسينيو المدرب البرتغالي لتدريب الفريق رسميا.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي، التعاقد مع المدرب صاحب الـ62 عاما، على أن يصل الخرطوم بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي تعاقد الهلال مع فورموسينيو بعد العودة عن القرار السابق بالتعاقد مع حمادة صدقي المدرب المصري.

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وكان صدقي قد قدم استقالته من تدريب الإنتاج الحربي، وسافر إلى السودان، قبل أن يٌبلغ بقرار عدم التعاقد معه.

ريكاردو فورموسينيو تولى تدريب العديد من الفرق خلال مسيرته التي بدأت 1990 بتدريب أوليهانينسي البرتغالي.

وكانت أبرز محطات فورموسينيو كرجل أول مع فريقي فييرينسي 2003-2004 وسانتا كلارا البرتغاليين، ثم مع فريق الخليج السعودي.

أما آخر محطاته، فكانت كمساعد لجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، وتوتنام، قبل أن ينفصل عن الجهاز في أغسطس 2020.

ويستعد الهلال لمواجهة شباب بلوزداد مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الهلال مورينيو
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