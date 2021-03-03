انتهت كأس إسبانيا – برشلونة (3) - (0) إشبيلية.. البلوجرانا إلى النهائي

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإشبيلية التي تقام في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان برشلونة خسر ذهابا في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين دون رد.

ويحتاج برشلونة للفوز بثلاثية للتأهل للنهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة بفوز برشلونة بثلاثية دون رد وتأهله لنهائي كأس الملك.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.

ق90+5: جووووول ثالث لبرشلونة عن طريق برايثوايت برأسية متقنة.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+4: جوووووول بيكيه يسجل هدفا ثانيا لبرشلونة برأسية ويدرك التعادل في مجموع المباراتين.

ق90+2: طرد لفيرناندو لاعب إشبيلية لحصول على الإنذار الثاني بعد عرقلته لترينكاو لمنعه من الانفراد بمرمى فريقه.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق73: تير شتيجن يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من أوكامبوس.

ق72: ركلة جزاء لإشبيلية بداعي إعاقة منجويزا لأوكامبوس.

ق67: العارضة تحرم ألبا من هدف محقق لبرشلونة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق30: ضغط من برشلونة لتسجيل الهدف الثاني وإدراك التعادل في مجموع المباراتين.

ق12: جوووول أول لبرشلونة عن طريق ديمبيلي بتسديدة مقوسة رائعة بيناه من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

برشلونة إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الانتقام.. برشلونة يُسقط إشبيلية بثلاثية ويتأهل لنهائي الكأس 6 دقيقة | أوروبا
مدير أعمال العراقي لـ في الجول: اللاعب التقى برئيس المصري.. وساعات حاسمة 12 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام كريستال بالاس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال السوداني: نحترم حمادة صدقي.. هذا ما حدث 21 دقيقة | إفريقيا
بعثة الزمالك تصل تونس.. واحتفال بشيكابالا الغائب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – ناد قبرصي يطلب استعارة مصطفى شوبير ساعة | ميركاتو
أستون فيلا يخسر بمشاركة المحمدي..وتعثر جديد لليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب 4 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك