انتهت كأس إسبانيا – برشلونة (3) - (0) إشبيلية.. البلوجرانا إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإشبيلية التي تقام في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان برشلونة خسر ذهابا في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين دون رد.

ويحتاج برشلونة للفوز بثلاثية للتأهل للنهائي.

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نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة بفوز برشلونة بثلاثية دون رد وتأهله لنهائي كأس الملك.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.

ق90+5: جووووول ثالث لبرشلونة عن طريق برايثوايت برأسية متقنة.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+4: جوووووول بيكيه يسجل هدفا ثانيا لبرشلونة برأسية ويدرك التعادل في مجموع المباراتين.

ق90+2: طرد لفيرناندو لاعب إشبيلية لحصول على الإنذار الثاني بعد عرقلته لترينكاو لمنعه من الانفراد بمرمى فريقه.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق73: تير شتيجن يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من أوكامبوس.

ق72: ركلة جزاء لإشبيلية بداعي إعاقة منجويزا لأوكامبوس.

ق67: العارضة تحرم ألبا من هدف محقق لبرشلونة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق30: ضغط من برشلونة لتسجيل الهدف الثاني وإدراك التعادل في مجموع المباراتين.

ق12: جوووول أول لبرشلونة عن طريق ديمبيلي بتسديدة مقوسة رائعة بيناه من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.