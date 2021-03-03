طرد مصطفى محمد في حضور جيرالدو.. جالاتا سراي يخسر من أنقرة جودجو ويفقد القمة

تعرض مصطفى محمد للطرد، وخسر جالاتا سراي قمة المسابقة، في ليلة سيئة للعملاق التركي أمام أنقرة جودجو.

خسر جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو بهدفين مقابل هدف على ملعب "إيرمان"، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

سجل إبراهيم أكتا، ولوبزانيدزي هدفا أنقرة جودجو في اللقاء، فيما سجل كريم أتروجلو هدف جالاتا سراي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أنقرة جودجو للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الـ19 من أصل 21 فريقا في الدوري التركي هذا الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد جالاتا سراي عند النقطة الـ57 متراجعا للمركز الثاني خلف بشيكتاش بفارق الأهداف، وقبل مباراة الأخير مع جينشيلر جازيانتيب يوم 6 مارس.

التشكيل

مصطفى محمد بدأ كأساسي في تشكيل جالاتا سراي، فيما تواجد راديمال فالكاو على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ جيرالدو كأساسي مع أنقرة جودجو، فيما تواجد أليو بادجي على مقاعد البدلاء.

مصطفي محمد أساسي مع جالاتاسراي أمام أنقرة جوجو 🏹🟠🔴 pic.twitter.com/mcYFZyo5DI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 3, 2021

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة. جيدسون فيرنانديش سدد في الدقيقة التاسعة، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وواصل جالاتا سراي الضغط في الدقيقة الـ22. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها هنري أونيكوري برأسية تصدى لها الحارس أيضا إلى ركنية.

وكانت أخطر فرص الضيوف في الدقيقة الـ31 بعد تمريرة خاطئة وصلت إلى إيمري كلينيتش الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد خارج المرمى.

كورشان كيليكاي حارس أنقرة جودجو تعرض لإصابة في الدقيقة الـ39 بعد اصطادمه بالقائم. هنا اضطر المدرب لإخراجه، ودخول البديل ريكاردو بدلا منه.

نقطة تحول

هنا تحول الضغط إلى أنقرة جودجو. جيرالدو سدد بقوة في الدقيقة الـ41 لكن في يد الحارس.

وفي الدقيقة الـ43 تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد لمسة يد على أردا توران.

إبراهيم أكتا نفذ ركلة الجزاء بنجاح في مرمى فيرناندو موسليرا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أنقرة جودجو على جالاتا سراي بهدف.

الشوط الثاني

فاتح تريم بدأ الشوط الثاني بثلاثة تبديلات. شارك راديمال فالكاو لتعزيز الهجوم مع مصطفى محمد، ودخل بدلا من أردا توران.

وشارك كريم أكتروجلو، ومارتن لينيز بدلا من دياندري ييدلين، وإيمري كلينيتش.

تبديلات فاتح تريم كادت تؤتي ثمارها. فالكاو كاد يتعادل في الدقيقة الـ48 بعد تمريرة من هنري أونوكوري وصلته داخل منطقة الجزاء. استلم واستدار وسدد، لكن الحارس ريكاردو تصدى لها.

في المقابل كان الرد قويا. أنقرة جودجو أدرك التعادل في الدقيقة الـ55 عن طريق سابا لوبزانيدزي الذي انطلق ثم راوغ بمهارة، وسدد مسجلا الثاني.

معاناة جالاتا سراي لم تنته هنا. حكم المباراة أشهر بطاقة حمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة الـ57 بعد ضربة مرفق في وجه إبراهيم أكتا لاعب أنقرة جودجو.

أنقرة جودجو أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ72 بدخول إيمري جورال، وإدريس فوكا بدلا من ألبير بوتاك، وجيرالدو.

عودة غير مكتملة

في المقابل شارك سفيان فيغولي في الدقيقة الـ79 بصفوف جالاتا سراي بدلا من هنري أونيكوري لإنقاذ الموقف

وكان ريان بابل هو آخر أوراق فاتح تريم في الدقيقة الـ83 بدلا من جيدسون فيرنانديش.

جالاتا سراي قلص الفارق في الدقيقة الـ93 عن طريق البديل كريم أتروجلو، لكنه لم يكن كافيا للعودة في اللقاء، ولينتهي اللقاء بفوز أنقرة جودجو بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد أنقرة جودجو للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الـ19 من أصل 21 فريقا في الدوري التركي هذا الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد جالاتا سراي عند النقطة الـ57 متراجعا للمركز الثاني خلف بشيكتاش بفارق الأهداف، وقبل مباراة الأخير مع جينشيلر جازيانتيب يوم 6 مارس.