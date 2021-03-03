الهلال السوداني يعتذر لـ حمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه

أعتذر نادي الهلال السوداني لحمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه لتولي تدريب الفريق الأزرق.

ونشر الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية قائلا: "التقى رامي كمال عضو لجنة التطبيع بالنادي مع المدرب المصري حمادة صدقي وقدم الاعتذار له وتمنى له التوفيق".

وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت المفاوضات بين الطرفين في الأيام الماضية، ليترك حمادة صدقي تدريب الإنتاج الحربي ويسافر إلى السودان.

قبل أن يتراجع النادي السوداني عن إتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.

أما صنداونز فيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من المباراتين ويليه مازيمبي في المركز الثاني برصيد نقطتين.